Altre due conferme per il Latte Dolce: Andrea Pulina e Fabio Ruggiu indosseranno la maglia biancoceleste anche nel campionato di serie D .

Sassarese, 22 anni, esterno offensivo o trequartista, Andrea Pulina si appresta a disputare la terza stagione con la maglia biancoceleste, con la quale ha finora messo a referto 56 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa Italia. Cresciuto nella Lanteri Sassari, completa la sua formazione giovanile nel Cagliari dove arriva fino alla squadra Primavera. Esordisce in Serie D con la maglia del Barletta, con la quale colleziona 11 presenze.

Resta anche Fabio Ruggiu, attaccante nato a Tempio 20 anni fa. Per Ruggiu, quella che sta per iniziare, sarà la terza stagione con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce, con la quale ha collezionato finora 35 presenze ed un gol. Attaccante rapido e tecnico, è in grado con i suoi strappi di scardinare le difese avversarie in ogni momento.

Sabato il Latte Dolce affronterà sul proprio campo la Torres in un'amichevole non ufficiale. Inizio alle 18.

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