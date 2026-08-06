Sarà la Coppa Italia di categoria ad alzare il sipario sulla nuova stagione della Serie D. La 26ª edizione scatta con il turno preliminare in programma sabato 23 agosto alle ore 16, seguito dal primo turno di sabato 30 agosto, sempre alle 16: due appuntamenti che mettono subito in vetrina le cinque sarde del Girone G, con un tabellone che regala fin da agosto due stracittadine tutte isolane.

L'unica sarda impegnata già nel preliminare è l'Ossese. La neopromossa, inserita tra le 68 formazioni chiamate a scendere in campo il 23 agosto, farà il suo esordio assoluto tra i grandi sul campo dell'Aranova (Lazio). Un battesimo immediato per i bianconeri di Ossi, che in caso di successo si guadagnerebbero il pass per il primo turno.

È proprio il primo turno del 30 agosto a riservare le due sfide più attese in ottica sarda. Il tabellone ha infatti accoppiato quattro delle cinque isolane in altrettanti derby: a Budoni"andrà in scena Budoni-Sassari Latte Dolce, mentre a Barisardo la COS Sarrabus Ogliastra ospiterà il Monastir. Due confronti che, di fatto, garantiscono la presenza di almeno due squadre sarde nel turno successivo, ma che al tempo stesso condanneranno altrettante isolane all'eliminazione già alla fine di agosto.

Discorso a parte per l'Ossese: se supererà l'ostacolo Aranova, i bianconeri torneranno in campo il 30 agosto contro la vincente della sfida laziale tra Certosa V. Campagnano e Anzio, completando così il quadro delle sarde impegnate nel primo turno.

Superata la fase d'agosto, la Coppa entrerà nel vivo con i trentaduesimi di finale in gara secca del 7 ottobre, per poi proseguire con i sedicesimi (28 ottobre), gli ottavi (18 novembre) e i quarti (9 dicembre). Le semifinali si giocheranno con andata e ritorno, il 20 gennaio e il 3 febbraio, mentre la finale potrà disputarsi in doppio confronto (andata il 17 febbraio, ritorno il 3 marzo) oppure in gara unica il 4 marzo. Un dettaglio da non trascurare: fino ai trentaduesimi l'ordine delle gare è stabilito per sorteggio e, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza supplementari.

Per le cinque sarde, insomma, la stagione comincia subito con il brivido del trofeo, in attesa del via del campionato fissato per domenica 6 settembre.

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