calcio regionale
06 agosto 2026 alle 21:44
Un attaccante italo-brasiliano per il TuttavistaLa società annuncia l’arrivo di Tadeu Moro
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L'ASD Tuttavista annuncia l'arrivo di Tadeu Moro, attaccante italo-brasiliano che andrà a rafforzare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore Rodriguez.
Giocatore di grande esperienza, Tadeu è un attaccante di comprovato valore, conosciuto per il suo straordinario fiuto del gol, la capacità di attaccare gli spazi e di farsi trovare sempre pronto nei momenti decisivi.
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