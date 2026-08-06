L'ASD Tuttavista annuncia l'arrivo di Tadeu Moro, attaccante italo-brasiliano che andrà a rafforzare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore Rodriguez.

Giocatore di grande esperienza, Tadeu è un attaccante di comprovato valore, conosciuto per il suo straordinario fiuto del gol, la capacità di attaccare gli spazi e di farsi trovare sempre pronto nei momenti decisivi.

 

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