Inizia bene l'avventura di Lorenzo Carboni nel tabellone di doppio dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv.

Sul rosso bulgaro, il 20enne tennista algherese, in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, ha sorpreso 6-7(3), 6-4, 10-8 la coppia numero 2 del tabellone, quella composta dagli argentini Valentin Basel e Franco Ribero, e nei quarti di finale sfiderà il coreano Gerard Campana Lee e il sudafricano Vasilios Caripi.

© Riproduzione riservata