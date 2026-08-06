tennis
06 agosto 2026 alle 16:38
Lorenzo Carboni vola ai quarti nel Callenger di PlovdivParte bene l’avventura in doppio dell’algherese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inizia bene l'avventura di Lorenzo Carboni nel tabellone di doppio dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv.
Sul rosso bulgaro, il 20enne tennista algherese, in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, ha sorpreso 6-7(3), 6-4, 10-8 la coppia numero 2 del tabellone, quella composta dagli argentini Valentin Basel e Franco Ribero, e nei quarti di finale sfiderà il coreano Gerard Campana Lee e il sudafricano Vasilios Caripi.
© Riproduzione riservata