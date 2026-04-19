Sul rosso di Santa Margherita di Pula, trionfo dell’azzurra Samira De Stefano, che si è aggiudicata il singolare femminile del terzo Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Testa di serie numero tre, la tennista lombarda ha travolto con un netto 6-0, 6-2 la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur.

Nella combattuta finale del doppio femminile, una battaglia durata due ore e 31’ minuti, la greca Sapfo Sakellaridi e la romena Briana Szabo l’hanno spuntata 6-7(4), 7-6(6), 10-6 sulla greca Marianna Argyrokastriti e sulla romena Arina Gabriela Vasilescu.

Oggi, con il primo turno delle qualificazioni, è iniziato anche il quarto torneo Itf Combined in programma al Forte Village.

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