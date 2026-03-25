Boom di iscritti per la prima tappa della 10ª edizione del Trofeo ASVI, riservato al cavallo italiano nato e allevato in Sardegna e iscritto nei libri genealogici del MASAAF (Direzione Generale per l’ippica – DIPP).

Sono quasi 260 i binomi che da venerdì a domenica gareggeranno nel salto ostacoli negli impianti di Tanca Regia, ad Abbasanta. Quattro le categorie dei cavalli nati e allevati nell’Isola interessate (dai 4 ai 7 anni e oltre). Sabato le gare più interessanti con la C135 a tempo, e domenica col Gran Premio C140 a due manche e la C135 mista. Visto il nuovo iter per il passaggio di categoria, per agevolare i cavalieri juniores sono state aggiunte le categorie B 100 e B 110 nelle tre giornate di gara.

Il Trofeo dell’Agenzia regionale di sviluppo e valorizzazione ippica prevede tre tappe: le altre due andranno in scena, sempre a Tanca Regia, dal 24 al 26 aprile e dal 26 al 28 giugno. La semifinale si svolgerà nel secondo fine settimana di luglio, mentre la finale è in programma dal 17 al 20 settembre, nell’ambito della manifestazione Sardegna Jumping Tour, sempre negli impianti di Abbasanta.

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