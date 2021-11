È in programma sabato il derby di Serie A2 di calcio a 5 tra il Città di Sestu e il 360GG di Cagliari.

Come arrivano. Le squadre arrivano alla sesta giornata di campionato con stati d'animi opposti. Il Sestu è reduce da quattro sconfitte consecutive ed è penultimo con solo un punto in classifica. Ambisce alla zona playoff invece il 360GG, che nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 nello scontro diretto contro il Saints Pagnano.

L’imbattuta. La Leonardo è fin qui la sarda di A2 con il miglior rendimento: i cagliaritani ancora imbattuti ricevono sabato l'Alto Vicentino. La Monastir Kosmoto, ultima in classifica, cerca i primi punti della stagione in trasferta contro l'Hellas Verona.

La serie B. In Serie B, il C'è Chi Ciak ospita sempre sabato a Serramanna l'Orange Asti. Impegni casalinghi anche per il Sardinia Futsal, che affronta il Fucsia Nizza secondo in classifica, e il Domus Chia, nuovamente in campo contro il Real Terracina. La Mediterranea fa visita al Leon in Lombardia, mentre la Jasnagora gioca in Piemonte contro l'Avis Isola.

In Serie A femminile. L'Athena Sassari non vuole fermarsi dopo il primo successo stagionale. Nel prossimo turno la formazione di Rino Monti giocherà a Montesilvano contro il TikiTaka Francavilla.

In Serie A2 femminile. La Jasnagora scende in campo domani per il recupero della trasferta contro La Coccinella. Le cagliaritane torneranno nel Lazio anche domenica per il match contro la Roma. Anche la Mediterreana recupererà la gara sul campo della FB5 Team Rome giovedì sera, mentre domenica le rossoblù ricevono il Cus Pisa. Impegno casalingo anche per il Santu Predu, che sabato sera ospita a Nuoro il Bagnolo. Trasferte contro Città di Thiene e Polisportiva 1980 per Arzachena e Cus Cagliari.

