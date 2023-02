Si infiamma la lotta fra bomber nel campionato di Eccellenza. In testa da qualche giornata c’è l’attaccante del Ghilarza, Mattia Caddeo con diciotto reti. Un giocatore esperto che ha girovagato in diverse società sparse in tutta l’Isola. Vanta anche un’esperienza con la Giacomense.

Alla spalle del giocatore giallorosso, si avvicina Danilo Ruzzittu, punto di forza del San Teodoro, autore di una doppietta nel match contro l’Ossese che gli hanno permesso di balzare a quota diciassette. A quindici reti, l’attaccante della Tharros, Andrea Sanna ha raggiunto Ryduan Palermo che ha comandato la classifica sino a metà gennaio. Un gradino sotto la coppia formata da Giuseppe Meloni (Budoni) e Mauro Ragatzu (Sant’Elena).

La graduatoria

18 RETI

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)



17 RETI

Danilo Ruzzittu (7 rig.) (San Teodoro)



15 RETI

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)

Ryduan Palermo (5 rig.) (Villacidrese)



14 RETI

Giuseppe Meloni (Budoni)

Mauro Ragatzu (5 rig.) (Sant'Elena)



13 RETI

Jeffrey Imoh (2 rig.) (Bosa)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro Gavoi)



12 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)



11 RETI

Alessandro Padovani Celin (Latte Dolce)

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



10 RETI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Lorenzo Camba (3 rig.) (Ferrini)



9 RETI

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Luca Floris (Monastir)





© Riproduzione riservata