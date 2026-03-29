Buon match dell'Olbia, che nell'anticipo valido per la 16esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby batte 24-15 l'Old Colleferro e conquista anche il punto bonus.

Per le Api galluresi, i punti sono arrivati grazie a due mete di Milo Sciurano e Marco Traibel trasformate da Nicolà Manente nel primo tempo e quelle di Felix Augustin Cuesta e Alex Tesu nella ripresa.



Olbia: Manente, Traibel, Stara, Addonizio, Campesi, Francescato, Cuesta, Sciurano, Capozucca, Pileri, Califano, Fresi, Antonelli, Geraci, Melita. A disposizione Tesu, Carta, Ilie, Carboni, Ricci, Stanic, Paone, Sanciu. Coach Mirko Luciano e Leandro Poloni.

© Riproduzione riservata