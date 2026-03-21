Finisce con una sconfitta per 26-20 la trasferta dell'Olbia sul campo dell'Unione Firenze nel match valido per la 15esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby.

Nel primo tempo, punti galluresi con il piazzato di Gabriele Paone al 12' e con la meta di Milo Sciurano trasformata dallo stesso Paone al 36'.

Nella ripresa, Olbia in meta con Marc Traibel al 50' e Felix Augustin Cuesta al 70'.



Olbia: Paone, Traibel, Stara, Addonizio, Campesi, Francescato, Cuesta, Sciurano, Capozucca, Ricci, Ilie, Fresi, Antonelli, Pileri, Melita. A disposizione Tesu, Carta, Califano, Carboni, Sotgiu, Stanic, Sanciu. Coach Mirko Luciano e Leandro Poloni.

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