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20 marzo 2026 alle 18:32
Rugby Serie B, l'Olbia gioca a FirenzePer la 15esima giornata del girone 4 le Api galluresi affrontano l'Unione
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Domani, alle 14.30, per la 15esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia vola sul campo dell'Unione Firenze.
Al Campo Marco Polo, i galluresi, terzi dopo il 26-25 subito a domicilio per mano del Perugia, vogliono rilanciarsi in casa degli umbri, quinti dopo il 24-22 inflitto all'Old Colleferro.
All'andata, al Campo Basa, le Api galluresi si imposero con un netto 48-10.
Dirigerà l'incontro il signor Vincenzo Tomaciello di Benevento.
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