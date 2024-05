Ivrea-Amatori Rugby Capoterra non si gioca. Il recupero della sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, in programma domani pomeriggio al Campo sportivo Diego Santi, ininfluente ai fini del torneo, è stato cancellato dalla Federazione, dopo la richiesta concorde delle due società (che chiuderanno la stagione, rispettivamente, all'ottavo e al quarto posto). Il XV di coach Juan Manuel Queirolo ha quindi chiuso il campionato con la vittoria per 56-24 sul campo del Savona.

