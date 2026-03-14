Rugby Serie A, l'Amatori Alghero vola ad AostaDomani, gli algheresi sfidano lo Stade Valdotain per la 14esima giornata del girone 2
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Domani, alle 12,30, per la 14esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero gioca sul campo dello Stade Valdotain.
Gli algheresi, quinti, arrivano al Campo Comunale Sarre con quattro sconfitte consecutive da dimentica (l'ultima di misura, 38-37 in casa contro la capolista Parma), mentre il fanalino di coda arriva da sei ko di fila (due domeniche fa, 34-14 a Lecco).
All'andata, a Maria Pia, gli algheresi si imposero 55-21.
Dirigerà l'incontro il signor Alessandro Zerbinati di Rovigo.
Classifica: Parma 52; Piacenza 47; Cus Milano 42; Milano 41; Amatori Alghero* 24; Giacobazzi Modena 23; Lecco 20; Amatori&Union Milano 18; Stade Valdotain 10. (* -4 punti di penalizzazione).