Rugby Serie A, l'Amatori Alghero saluta con una vittoriaNell'ultima giornata del girone 2, il XV algherese batte 29-20 l'Amatori&Union Milano e chiude al quinto posto
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Nell'ultima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero batte 29-20 l'Amatori&Union Milano e chiude al quinto posto.
Amatori Alghero-Amatori&Union Milano 29-20.
Amatori Alghero: May (44’ st Andreetto), Delrio (43’ st Deligios), Serra (44’ st Bombagi), Russo, Navarro (14’ st Pedroni), Mazzone, Tancredi, Lenoci, Canulli, Shelqeti (10’ st Wright), Cincotto, D’Ambola, Muciaccia (39 st Langelloto), Garziera (19’ st Marchetto), Ruijgrok. Coach Marco Anversa.
Amatori&Union Milano: Trivillin, Tesser (15’ st Stella), Curti Riccardo, Casarin, Crepaldi, Riva (15’ st Elemi), Fontana, Pavesi (21’ st Rolla Tommaso), Grossi, Signorelli, Querin (10’ st Ronza), Proietti, Curti Valerio, Guidetti, Mastropasqua. Coach Federico Grangetto.
Arbitro: Michael Baldazza di Forlì-Cesena.
Punti: 5’ meta Russo, trasforma Mazzone; 19’ calcio piazzato Mazzone; 22’ cp Trivillin; 30’ m. Grossi, trasf. Riva; 40’ m. Lenoci; 4’ st m. Garziera, trasf. Mazzone; 9’ st meta tecnica Amatori&Union Milano; 24’st cp Trivillin; 33’ st m. Lenoci, trasf. Mazzone.
Classifica finale: Parma 71; Piacenza 67; Cus Milano 58; Milano 48; Amatori Alghero* 40; Amatori&Union Milano 33; Giacobazzi Modena 31; Lecco 24; Stade Valdotain 10. (* -4 punti di penalizzazione).