Match in trasferta per l'Amatori Alghero impegnato nel campionato nazionale di Serie A di rugby. Domani, alle 15.30 (arbitra Giorgio Sgardiolo di Rovigo), il XV di coach Marco Anversa sarà di scena al Pata Stadium di Calvisano.

Gli algheresi, dopo il 21-25 subito a domicilio per mano della vicecapolista Biella sono penultimi, con tre punti di vantaggio sull'Amatori&Union Milano e tre di ritardo dall'Unione Monferrato.

I lombardi, invece, sono reduci dalla sconfitta per 30-18 sul campo della capolista Iveco Cus Torino e occupano la sesta casella della classifica.

