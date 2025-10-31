



La terza giornata del girone 2 Gruppo 2 di Serie A di rugby si aprirà domani con l'anticipo tra Amatori Alghero e Giacobazzi Modena.

Alle 15 (dirigerà la sfida il signor Giacomo Favorini di Perugia), sul manto erboso di Maria Pia il XV di coach Marco Anversa cercherà di dimenticare il 26-19 subito a Piacenza.

Gli ospiti, ancora a secco di vittorie, hanno tre punti di vantaggio in classifica e arrivano dal pareggio casalingo contro lo Stade Valdotain (29-29).

© Riproduzione riservata