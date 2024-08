Inizierà dalla Liguria l'avventura dell'Amatori Rugby Capoterra nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Ieri, la Fir ha diramato il calendario 2024/25, sancendo l'esordio in trasferta per l’Amatori in casa della Pro Recco, domenica 13 ottobre. Sette giorni dopo, esordio in terra sarda, contro il Savona. Il campionato del Capoterra si chiuderà il 27 aprile 2025, ancora davanti al pubblico di casa contro lo Stade Valdotain.

Nel girone ci sono anche Cernusco, Cus Genova, i cadetti del Cus Milano, Ivrea, Rho e Varese.

Al termine della fase a gironi, le squadre prime classificate di ciascun girone saranno promosse in Serie A Gruppo 2, mentre le squadre classificate al decimo posto saranno retrocesse in Serie C regionale.



Prima giornata Girone 1, domenica 13 ottobre, ore 15.30: Stade Valdotain-Varese, Cus Genova-Ivrea, Pro Recco-Amatori Capoterra, Savona-Cernusco, Rho-Cus Milano.



Il campionato dell'Amatori Capoterra.

Prima giornata (andata 13 ottobre, ritorno 26 gennaio 2025): Pro Recco-Capoterra.

Seconda (20 ottobre–2 febbraio): Capoterra-Savona.

Terza (27 ottobre– 16 febbraio): Rho-Capoterra.

Quarta (3 novembre–2 marzo): Capoterra-Cus Genova.

Quinta (17 novembre–9 marzo): Cernusco-Capoterra.

Sesta (1 dicembre–23 marzo): Capoterra-Ivrea.

Settima (8 dicembre–30 marzo): Capoterra-Varese.

Ottava (22 dicembre–6 aprile): Cus Milano-Capoterra.

Nona (19 gennaio– 27 aprile): Stade Valdotain-Capoterra.

