Si chiude con un match casalingo il campionato di Serie A 2025/26 dell'Amatori Rugby Alghero.

Dopo il turno di riposo, il XV algherese ospiterà a Maria Pia, domani, alle 15, l'Amatori&Union Milano.

Gli algheresi sono quinti e hanno due lunghezze di vantaggio sull'avversaria di giornata, che arriva dal 17-14 casalingo sul Lecco.

All'andata, un girone fa, gli algheresi sbancarono il Crespi 29-25.

Dirigerà l'incontro il signor Michael Baldazza di Forlì-Cesena.



Classifica: Parma 66; Piacena 63; Cus Milano 58; Milano 48; Amatori Alghero* 35; Amatori&Union Milano 33; Giacobazzi Modena 30; Lecco** 24; Stade Valdotain 10. (* -4 punti di penalizzazione; ** una partita in più).

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