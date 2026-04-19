Niente pausa per l’Amatori Rugby Capoterra. Mentre il grande rugby internazionale si ferma, i giallorossi scendono in campo per un appuntamento chiave della stagione: il recupero della 14ª giornata del campionato di Serie B.

Oggi, al Campo Castello, il Capoterra farà visita al Cernusco Rugby con fischio d’inizio fissato alle ore 13:00. Una gara tutt’altro che banale, rinviata lo scorso marzo per problemi logistici legati ai voli, e ora diventata decisiva nella corsa alle posizioni di vertice.

I sardi arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo il successo spettacolare ottenuto sul campo di Rho (41-45), una vittoria che ha confermato solidità e carattere della squadra. Con 58 punti in classifica, il Capoterra occupa la quarta posizione e vede nel mirino il terzo posto, distante appena cinque lunghezze. Vincere significherebbe riaprire completamente i giochi in vista del rush finale.

Di fronte ci sarà però un Cernusco in grande crescita. I lombardi, quinti con 46 punti, hanno trovato continuità nella seconda parte di stagione e sono reduci da un importante successo contro il Cus Milano. Squadra solida e organizzata, rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice, soprattutto tra le mura amiche.

La chiave del match potrebbe essere l’approccio iniziale. Il Capoterra ha dimostrato più volte di saper reagire alle difficoltà, ma nel finale di stagione ogni disattenzione può costare caro. Servirà concentrazione fin dai primi minuti per evitare di inseguire, come accaduto nell’ultima trasferta.

Il gruppo giallorosso, però, sembra aver raggiunto una maturità importante. La crescita dei giovani e la compattezza dello spogliatoio stanno facendo la differenza, trasformando la squadra in una delle realtà più solide del campionato.

Tutto è pronto, dunque, per una sfida che promette intensità e spettacolo. A Cernusco non sarà solo una partita: sarà un crocevia decisivo per le ambizioni del Capoterra.

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