Dopo una settimana di pausa, riparte il campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.

Nel Girone 1 maschile, ai box la capolista Tc Cagliari, il Tc A.Novelli cerca di avvicinarsi alla vetta giocando sul campo del fanalino di coda Tc Terranova A. Il Tennis Elmas vuole difendere il terzo posto dagli attacchi del Tc 70 Oristano, mentre si sfidano Tc Ghilarza e Tc Arzachena.

Nel Girone 2, hanno anticipato sabato 16 Ct Decimomannu e Ittiri, con i padroni di casa che hanno vinto 6-0 grazie alle vittorie in singolare di Zedda (6-3, 6-1 a Virdis), Nicolini (doppio 6-1 a Manca), Di Martino (6-0, 6-1 a Rovasio) e in doppio con Zedda/Lena (6-1, 6-1 su Rovasio/Virdis), mentre il quarto singolare e il secondo doppio non sono stati disputati per l'assenza del quarto giocatore ittirese. Riposa il Tc Moneta primo della classe, mentre si sfidano Quattro Mori-Poggio Sport Village e Ct Macomer-Torres.

Nel femminile, sfida al vertice tra Tc Cagliari A e Sporting Ct Quartu, mentre il Ct Decimomannu ospita la Torres. Match casalingo del Quattro Mori contro il Tc Cagliari B.



Maschile Girone 1: Tc Ghilarza-Tc Arzachena, Tennis Elmas-Tc 70 Oristano, Tc Terranova A-Tc A.Novelli. Riposa Tc Cagliari. Classifica: Tc Cagliari (5 partite disputate) 10; Tc A.Novelli (5) 8; Tennis Elmas (4) 6; Tc 70 Oristano (4) 3; Tc Ghilarza (4) 2; Tc Arzachena (4) 1; Tc Terranova A (4) 0.

Girone 2: Ct Macomer-Torres Tennis, Ct Decimomannu-Tc Ittiri 6-0, Quattro Mori Tennis Team-Poggio Sport Village. Riposa Tc Moneta 2021. Classifica: Tc Moneta 2021 (5) 10; Ct Decimomannu (5) 7; Quattro Mori Tennis Team (4) 6; Poggio Sport Village (4) 5; Torres Tennis (4) 2; Ct Macomer (4) 1; Tc Ittiri (6) -4.

Femminile: Ct Decimomannu-Torres Tennis, Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari B, Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu. Riposa Tc Alghero. Classifica: Ct Decimomannu (4), Sporting Ct Quartu (4) e Tc Cagliari A (4) 7; Torres (4) 5; Quattro Mori (4) 2; Tc Alghero (4) e Tc Cagliari B (6) 1.

