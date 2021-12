Doppio sospiro di sollievo per la Torres. E' risultata negativa al doppio tampone la dozzina di persone tra giocatori, tecnici e dirigenti, messa in quarantena per precauzione dopo un possibile contatto in aereo con un soggetto positivo alla variante Omicron del coronavirus.

L’ufficialità. Intanto il Dipartimento Interregionale comunica il rinvio a data da destinarsi della partita in programma domenica al “Vanni Sanna” contro la Vis Artena “a seguito di richiesta inoltrata dalla società Vis Artena, vista la documentazione inviata dalla società Torres, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla Aou competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni legate all’emergenza Covid-19”.

Lavoro. Ieri i giocatori in quarantena hanno lavorato individualmente nelle modalità consentite (da casa e online) mentre sul campo si sono allenati regolarmente giocatori e componenti del staff che non erano nemmeno potenzialmente entrati a contatto con il soggetto infetto.

