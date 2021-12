Slitta anche la seconda partita di campionato. Dopo il rinvio della gara contro la Vis Artena, che si sarebbe dovuta giocare a domenica Sassari, la Lega ha comunicato che non verrà disputata neppure la partita di mercoledì in programma sul campo dell'Afragolese.

Protocollo Covid. Anche in questo caso è dovuto alle norme anti-Covid: una dozzina di giocatori, tecnici e dirigenti rossoblù sono ancora in quarantena perché viaggiavano sull'aereo col sospetto positivo al Covid. Il doppio tampone sostenuto la settimana scorsa ha dato esito negativo, ma la quarantena si concluderà mercoledì e quindi parte della squadra dovrà continuare a lavorare in casa col programma personalizzato, mentre gli altri giocatori e tecnici che non erano sull'aereo possono allenarsi sul campo.

La ripresa. La Torres dovrebbe riprendere a giocare in serie D domenica prossima per la partita contro la vice capolista Aprilia che si disputerà allo stadio “Vanni Sanna”. Intanto la Lnd ha comunicato anche il rinvio di Vis Artena-Muravera.

