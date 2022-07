La caparbietà è sempre stata il marchio di fabbrica della famiglia Mei e Francesco, il secondo dei quattro fratelli, ha sempre fatto sua questa virtù rendendola arma vincente. Arma vincente che gli ha concesso, al ritorno alle gare, di fare sua sabato scorso la prima edizione della ‘’Corri Valledoria’’ manifestazione di corsa su strada di 7 km con partenza e arrivo nella piazza del Comune. Una manifestazione ben riuscita, organizzata dalla società Marathon Club Tempio che è riuscita a valorizzare un tracciato pianeggiante e veloce.

Tracciato in cui il giovane portacolori dell’Atletica Olbia, con all’attivo personali come 15’14’’89 sui 5000 e 31’55’’83 sui 10000, ha ripreso il suo cammino dopo un’interruzione causata da un infortunio alla schiena che l’ha tenuto fermo sino a metà giugno. Un primo test dopo lo stop per capire l’attuale condizione, accompagnato dal desiderio di rimettersi in gioco con il consueto entusiasmo: Mei parte subito deciso, corre a un ritmo da 3’15’’ a chilometro dietro di lui gli avversari non riescono a tenere il suo passo e lottano per la seconda e la terza piazza. Un po’ di pesantezza si fa sentire negli ultimi tre chilometri dove il ritmo è superiore ai 3’20’’ ma la tenuta è quella del fondista autentico, il che permette di superare abilmente anche i momenti di maggiore difficoltà. Per la Promessa olbiese un rientro vincente, davanti a Simone Pulina (Ichnos Sassari) ed Emanuele Oggiano (M40, Atl. Luras). Tra le donne la vittoria è andata a Veronica Pala (M35, Ichnos) autrice di una gara all’attacco che le ha consentito di accumulare un vantaggio rassicurante su un ottima Ginevra Mei, seconda classificata. La mezzofondista dell’Atletica Olbia, sorella di Francesco vincitore della prova maschile, ha ottenuto un egregio secondo posto sui 5 km al termine di una gara gestita con intelligenza che le ho consentito di terminare in progressione ottenendo un bel piazzamento. Al terzo posto Michela Sotgia (F35, La Galla).

Un nuovo inizio per Francesco Mei che, dopo aver finalmente messo alle spalle i problemi fisici, può guardare alla stagione autunnale con fiducia. “Siamo contenti di questa gara, tornare a gareggiare è sempre un’emozione’’, il commento del tecnico Gianni Mei. “Francesco ha corso subito a un buon ritmo, pagando inevitabilmente lo sforzo nel finale per l’inattività degli ultimi mesi ma è riuscito a gestirsi bene. Adesso ci concentreremo sugli allenamenti, in vista delle mezze maratone che si svolgeranno d’inverno in cui cercheremo di migliorarci’’.

