Rappresenta il derby per eccellenza del Sulcis Iglesiente e per decenni ha rappresentato anche una delle partite di spicco a livello regionale: domenica alle 17.30 al Comunale Zoboli di Carbonia ritorna un classico del calcio isolano, cioè Carbonia- Monteponi, andata del primo turno di coppia Italia. Derby per eccellenza e in Eccellenza, considerato il fatto che è questa la categoria in cui militano le due formazioni minerarie, la prima retrocessa dalla Serie D e affidata ora a Diego Mingioni, la seconda vincitrice del torneo di Promozione e confermata nella guida tecnica ad Alessandro Cuccu. I pronostici lasciano il tempo che trovano, ma la Monteponi parrebbe partire favorita. "Per noi è un evento - sottolinea Cuccu - ho a disposizione davvero una bella squadra". Il presidente Giorgio Ciccu non si nasconde: "Campagna acquisti robusta perchè in campionato siamo di fronte a club che vogliono salire in Serie D: non potevano restare a guardare". Enorme fiducia anche fra i padroni di casa del Carbonia guidati dal giovane Mingioni: "Più che l'emozione prevale la concentrazione - avverte - è la mia prima volta in panchina e sono straconvinto del nostro lavoro anche in virtù dell'arrivo di alcuni over, ma restiamo squadra giovane e questo è un punto di forza ineludibile che peserà durante tutta la stagione".

