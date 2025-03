A mezzanotte si sono chiuse le iscrizioni al terzo Rally Sulcis Iglesiente, che si correrà sabato 22 e domenica 23 marzo. E, in attesa di conoscere l’elenco iscritti della manifestazione valida per la Coppa Rally di Zona e il Campionato regionale Aci Sport Delegazione Sardegna, nonché quelli del terzo Rally Sulcis Iglesiente Historic, valido per il Campionato regionale, è il momento di focalizzarsi su una delle principali novità dell’edizione 2025.

Si tratta del primo Trofeo Cammino minerario di Santa Barbara, riservato all’equipaggio in gara nel Rally Moderno con una vettura “due ruote motrici” che otterrà il miglior piazzamento in classifica. Un trofeo che ha un valore particolarmente speciale, in quanto sottolinea la comunione di intenti tra due eccellenze del territorio che, ognuna a proprio modo, lavorano per promuovere il patrimonio naturalistico, culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico del Sulcis Iglesiente.

Il Cammino minerario di Santa Barbara è un percorso ad anello lungo 500km che si snoda nel sud-ovest della Sardegna, nel territorio del Sulcis-Iglesiente, Guspinese e Arburese, che ripercorre gli antichi sentieri dei minatori. È suddiviso in trenta tappe, con una media di 16km a tappa: un passo lento che permette di soffermarsi e visitare i numerosi siti minerari e archeologici che si incontrano, alla scoperta di 8mila anni di storia, dal Neolitico al Novecento. Da circa vent'anni, le miniere da cui si estraevano piombo, zinco e carbone sono chiuse, e si sono trasformate in un patrimonio di architettura mineraria e paesaggistica, dando si attraversano siti minerari dismessi, villaggi fantasma, gallerie e porti, ferrovie e musei. Il legame con Santa Barbara patrona dei minatori è testimoniato dalla presenza nei villaggi minerari o negli imbocchi delle gallerie di numerose chiese e cappelle dedicate alla Santa. Percorsi i primi 100km, la Fondazione Cmsb omaggia i pellegrini del Testimonium, una pergamena con scritto il senso del cammino, sintetizzato dalle sorelle monache Clarisse del Monastero del Buon Cammino di Iglesias. Per chi percorre invece tutto il percorso, l’omaggio è una torre in ceramica che rappresenta il logo del Cammino.

Giacomo Spanu, presidente della scuderia Mistral Racing, che organizza il Rally Sulcis Iglesiente, ha commentato: «Siamo molto contenti e onorati di aver istituito, assieme alla Fondazione, il primo Trofeo Cammino minerario di Santa Barbara. Il Cammino rappresenta per il territorio un volano turistico molto importante, e al contempo è, per i pellegrini, una grande opportunità di poter visitare i nostri meravigliosi luoghi. Una filosofia che rispecchia quella del Rally Sulcis Iglesiente, che a suo modo, attraversando ben undici Comuni del territorio, fa sì che i partecipanti e il numeroso pubblico possano ammirare le bellezze che la nostra terra sa offrire. Assegneremo il Trofeo al primo equipaggio classificato tra le vetture due ruote motrici, in quanto rappresenta per noi una similitudine con le due gambe che ci portano in cammino e non mollano sino al traguardo tanto ambito».

Il presidente della Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara Mauro Usai ha dichiarato: «La Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara è partner di questa terza edizione del Rally per la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio: una collaborazione, soprattutto in chiave turistica, che consente di apprezzare i luoghi e le eccellenze del Sud-Ovest della Sardegna, con il coinvolgimento diretto di ben undici Comuni del Sulcis Iglesiente che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa; una prospettiva inedita, ma che si pone un obiettivo comune anche al Cammino minerario, ovvero la destagionalizzazione del turismo e la promozione, nei mesi cosiddetti di spalla, del nostro territorio e dei nostri tratti identitari più pregnanti: accoglienza, ospitalità e spirito di comunità».

Il Rally Sulcis Iglesiente, organizzato dalla Mistral Racing con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna e della Cantina di Santadi, coinvolgerà i Comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.

