Si alza il sipario sul primo Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto che aprirà la stagione automobilistica sarda nel weekend del 17-19 marzo. La manifestazione organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racing con il supporto dell'assessorato regionale al Turismo, della Fondazione di Sardegna e dell'Automobile Club Cagliari, partirà sabato 18, alle 18, da Piazza Quintino Sella, a Iglesias. Dopo il trasferimento lungo la litoranea per Nebida, spazio alla speciale notturna d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias, 7,38km lungo la Statale 126 (start alle 19.15). A seguire, il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi.



Giornata decisiva. Domenica 19, tre speciali da ripetere tre volte, intervallate da assistenze e riordini (due a Tratalias e l’ultimo alla Cantina di Santadi, partner dell'evento). Dal parco assistenza di Carbonia, gli equipaggi faranno rotta verso la prova Narcao (6,15 km, con partenza dei tre passaggi prevista alle 9.42, alle 12.57 e alle 16.17) lungo a Provinciale 85, sul valico del monte S. Miai in direzione Terraseo; la Nuxis-Santadi (7,49 km, partenza alle 10.15, 13.30 e 16.50) si snoderà tra Nuxis e Terresoli; la breve ma insidiosa Perdaxius (4,87 km, partenza alle 10.49, 14.04 e 17.44), prevede anche un salto e un cambio di fondo su sterrato che testerà la abilità degli equipaggi. Arrivo e premiazioni in Piazza Sella, alle 18.45. La città mineraria ospiterà anche il quartier generale, la direzione gara, il centro accrediti e la sala stampa.



Tris di titoli. La manifestazione prevede 62,91 km cronometrati e 391,79 km totali e attraverserà i territori di Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Gli organizzatori hanno scelto di calare il tris, con Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport, tutti validi per i Campionati Regionali Aci Sport Delegazione Sardegna. La prima edizione della regolarità sarà valido anche come secondo round della Coppa Regolarità Sport, trofeo nazionale organizzato da Pro Energy Motorsport che prevede otto tappe in tutta Italia e un main sponsor, Zero-Time, che garantirà premi per ciascun raggruppamento. Una titolazione significativa, che porterà nel Sulcis equipaggi provenienti dalla Penisola. Vista la proroga al 20 marzo della norma sui nuovi serbatoi di sicurezza, ufficializzata mercoledì dalla Federazione, il Rally Sulcis Iglesiente sarà tra le gare della stagione 2023 a cui potranno partecipare le vetture con l’allestimento in vigore nei campionati 2022.

«La speciale di Iglesias si correrà in notturna, opportunità che non capita di frequente e che siamo lieti di proporre. Il supervisore federale ha dato un parere positivo sulle prove e sui trasferimenti. Nel complesso, due speciali si correranno su strade larghe e guidate e le altre due su carreggiate più strette che imporranno un cambio passo», ha commentato il presidente della Mistral Racing Giacomo Spanu, che prosegue: «A una settimana dall’apertura delle iscrizioni, non vediamo l’ora di scoprire i nomi dei partecipanti e siamo ottimisti anche in virtù della tanta attesa che si è creata intorno a questa manifestazione. Ringraziamo le amministrazioni comunali per l’impegno e la volontà di portare avanti con noi questo progetto, l’assessorato regionale al Turismo, la Fondazione di Sardegna e la Cantina di Santadi. Un plauso a tutto lo staff che in questi mesi si sta adoperando per l’organizzazione della manifestazione e per far sì che il Rally Sulcis Iglesiente sia la gara che tutti noi ci aspettiamo».

