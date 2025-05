Sarà la “divina” Federica Pellegrini la madrina del Rally Italia Sardegna 2025, round tricolore del Campionato del Mondo Rally Wrc che si svolgerà a Olbia il 4-8 giugno organizzato dall’Aci sol supporto della Regione Sardegna. Parteciperà a tutte le fasi cruciali della manifestazione, dalla cerimonia di partenza del giovedì sera (ore 20 al Parco Assistenza dell’Isola Bianca) alle premiazioni della domenica (ore 16).

Pellegrini è stata la prima italiana a vincere un oro olimpico nel nuoto (nei 200 stile libero, a Pechino 2008), capace anche di vincere 6 ori e 7 argenti al Campionati del Mondo, unica al mondo a medaglia in otto finali mondiali di fila, vanta anche 14 titoli europei (compresa la vasca corta) e ha detenuto il record mondiale dei 200 stile libero dal 2009 al 2023 (1:52.98), crono che ancora le vale il record italiano ed europeo.

«Sono emozionata e onorata di essere la madrina del Rally Italia Sardegna 2025», ha dichiarato Federica Pellegrini. «Sarà la mia prima volta in assoluto a presenziare a una gara di rally e non potrei essere più felice che questa incredibile esperienza avvenga proprio in Italia, nella splendida cornice delle terre sarde. Non vedo l’ora di salire a bordo di un’auto da rally per una co-driver experience che sarà in grado di farmi respirare l’adrenalina unica di questo sport, percorrendo i meravigliosi panorami sardi da una prospettiva completamente nuova. Amo mettere energia positiva nelle cose che faccio e mi piace dedicarmi a quello che mi restituisce entusiasmo. Sono convinta che questa esperienza sarà davvero immersiva. Ringrazio di cuore gli organizzatori per questo invito. Sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile e sono pronta a vivere ogni emozione che il Rally Italia Sardegna avrà da offrire».

Il Generale Tullio Del Sette, Commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, ha aggiunto: «Siamo felici di dare il nostro benvenuto a Federica Pellegrini nell’ambiente delle quattro ruote, attraverso un palcoscenico blasonato come quello del Rally Italia Sardegna. Un connubio d’eccellenza italiana riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo. Con il suo talento, la sua passione e la sua determinazione ha sempre rappresentato al meglio i valori fondamentali dello sport che l’Aci condivide e promuove, in qualità di Federazione automobilistica. La presenza di Federica Pellegrini in questa edizione 2025, oltre a renderci particolarmente orgogliosi, rappresenta sicuramente un valore aggiunto sia per la gara che per la serie iridata».

Rally Targa Florio. Tra i 206 equipaggi al via della 109ª edizione del rally siciliano valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally che si correrà tra domani e sabato 10, anche due equipaggi sardi, in corsa nel Tricolore Junior. Tra le 10 Renault Clio Rally5, unicamente gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli riservate agli U28 di Aci Team Italia, ci saranno anche quelle dell’olbiese Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, al momento secondi a 3,5 punti da Matteo Greco, in testa dopo i primi due round, e quella di Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu.

