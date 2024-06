Il molisano Giuseppe Testa, navigato da Marco Murranca (Skoda Fabia), è stato il più veloce nell’inedito Shakedown “Gioscari” di questa mattina. L’equipaggio Mrc Sport ha compiuto cinque passaggi sui 2,88km del tracciato disegnato a sud di Sassari e, nell’ultimo ha fermato il cronometro a 1’57”3. L’unica altra vettura a scendere sotto il muro dei 2' è stata la Skoda Fabia di Andrea Pisano e Salvatore Musselli: gli alfieri del Magliona Motorsport hanno firmato un crono di 1’59”1 nel quarto e ultimo passaggio. Terzo tempo fotocopia (2’00”6) per Marino Gessa e Salvatore Pusceddu della Sardegna Racing (Skoda Fabia) e per Loris Ronzano e Gloria Andreis (Skoda Fabia R5 Evo) di Vm Motor Team. Tra le Storiche, miglior crono per Pietro Pes di San Vittorio e Stefano Cirillo su Opel Kadett Gsi (2’26”9). In totale, hanno preso parte allo shakedown 43 vetture e sono stati compiuti 148 passaggi.

Tutti verificati, tranne i numero 49 (Gavino e Antonio Serra su Renault Clio) e 65 (Alessandro Cascioni e Giuseppe Fois su Citroën Saxò), gli equipaggi iscritti: 64 saranno al via del Rally Moderno, 6 dello Storico. Archiviato lo Shakedown, la prima delle due giornate di gara del 29esimo Rally Internazionale Golfo dell’Asinara è scattata alle 14.30 al Lungomare Balai di Porto Torres, con la cerimonia di partenza. Ora, gli equipaggi faranno rotta verso le prime due prove, da ripetere due volte. Si tratta delle speciali Codrongianos (6,82km, alle ore 15.20 e 18.10) e Usini (11,35km, alle 16.05 e 18.55), che saranno intervallate dal riordino a Usini (ore 16.30) e dalla tappa al parco assistenza di Sassari (17.15). Il Day1 si chiuderà ad Alghero, nel Piazzale della Pace, in concomitanza con Birralguer, festival della birra artigianale.

La gara riprenderà domani, alle 9.15, quando le auto lasceranno il riordino notturno di Alghero in direzione del parco assistenza di Sassari, da cui raggiungeranno le speciali Bunnari (6,55km, ore 10.50 e 13.55), Osilo (4,56km, ore 11.30 e 14.35) e San Lorenzo (7,47km, ore 11.45 e 14.50), da ripetere due volte con un riordino intermedio alle 12.10 alla Settima Discesa a Mare di Sorso e un accesso al parco assistenza di Sassari alle 13.05. Dalle 15.30 si chiuderà in bellezza, al porto di Castelsardo, son l’arrivo vista mare e le premiazioni.

Giuseppe Testa, vincitore della Finale Coppa Rally 2023 e attuale leader del Trofeo Italiano Rally, ha commentato: «Fa piacere essere un po’ temuti, la nostra presenza è nata quasi all’ultimo, grazie al mio navigatore Marco Murranca che ha reperito le risorse per essere qui e di questo lo ringrazio. Un grazie anche al Team Colombi, che fin da quando ero agli esordi ha fatto e fa tanto per me. Le prove sono molto belle e insidiose, non mi aspettavo una gara così tosta e voglio far divertire Marco, con cui ho approfondito l’amicizia nell’ultimo anno, perché se lo merita e deve fare esperienza per crescere ulteriormente».

Il pilota di Arbus, Marino Gessa, attuale leader della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale spiega: «È una gara molto particolare. Forse non ho mai visto una prova come quella di Usini, molto stretta e con fondo variabile e a tratti sterrato. È la mia preferita, è importante affrontarla senza esagerazioni ma credo sia quella che potrà la differenza. Se non si fanno errori, si riesce a fare un bel tempo ed è ciò che proverò a fare. Dovremo fare i conti con Testa e con gli altri piloti locali, ma siamo qui per provare a giocarcela, come sempre».

Il pilota ittirese Enrico Piu chiosa: «La prova di Usini, per lunghezza e caratteristiche, è la più selettiva, quella che deciderà il rally. Chi andrà forte lì, accumulerà un vantaggio importante, chi avrà difficoltà, accumulerà un ritardo significativo. Uno degli punti di forza di questo Rally è la capacità di coinvolgere molti Comuni del territorio, da Porto Torres a Platamona, da Alghero, dove stasera ci sarà la concomitanza con Birralguer, a Sassari, dove abbiamo un parco assistenza molto spazioso, accogliente e capace di attirare il pubblico».

