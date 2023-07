Ha preso il via questa mattina, a Teulada, il doppio Island X Prix valido come quinto e sesto round della serie internazionale Extreme E, riservata ai Suv elettrici e co-organizzata dall’Aci con la partnership della Regione Sardegna.

E ieri, alla vigilia della gara, sono arrivati nel paddock dell’Extreme E sessanta studenti dell’Università di Cagliari iscritti alla triennale e alla magistrale in Ingegneria Meccanica. Automobile Club d’Italia, Aci Sardegna, Extreme E e Ateneo cagliaritano hanno proposto il convegno “A greener future in motorsport”, organizzato mercoledì in Facoltà di Ingegneria. Poi i giovani ingegneri del futuro hanno avuto l’occasione di trascorrere una giornata nel paddock, dove hanno potuto toccare con mano la realtà di un campionato del mondo. Dopo aver conosciuto il mondo dell’Island X Prix, visitato i box dei team in gara, interagito coi piloti e gli ingegneri e studiato i dettagli degli Odyssey21, gli ospiti hanno pranzato nel paddock con lo staff. Nel pomeriggio, hanno assistito alle prove libere

L’Island X Prix e la collaborazione tra Aci, Extreme E e Università si è rivelata un’opportunità unica per la ventiquattrenne di Serrenti Erica Garau, studentessa della magistrale in Ingegneria meccanica il cui curriculum è stato selezionato dal team Andretti nell’ambito dell’iniziativa “Racing for All”, che offre la possibilità ai giovani che non hanno ancora esperienze lavorative nel settore di candidarsi per entrare a far parte dei team in gara in occasione delle settimane di gara. I team hanno un limite di cinque membri e possono contare su un sesto elemento se scelgono di sfruttare questa possibilità.

«Abbiamo scelto anche qui una giovane ingegnera, Erica, per darle la possibilità di conoscere questo mondo. Spenderà dei giorni qui con noi, avrà modo di capire questa realtà, e per noi è fondamentale dare la chance a delle persone di conoscere l’ambiente e capire se questo tipo di attività fanno per loro. Siamo nel motorsport da 40 anni e dare a qualcuno la prima opportunità, aprire una finestra su questo universo è importante per noi», ha dicharato il team manager Andretti Roger Griffiths.

Girls on Track - Ieri, oltre ai 60 giovani studenti dell’Università di Cagliari, Aci ed Extreme E hanno accolto a Teulada anche le donne del motorsport sardo, piloti e navigatrici licenziate Aci che disputano campionati motoristici regionali, nazionali e internazionali. Anche le ambasciatrici sarde hanno avuto modo di visitare il paddock, dai box alla direzione gara, e di assistere a prove libere e switch, oltre che pranzare assieme a tutto lo staff dell’Island X Prix.

