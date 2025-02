Il weekend si avvicina e il Quartu C5 scalda i motori per la prossima giornata. La compagine, militante nella Serie B di futsal girone E, è pronta per una nuova sfida di campionato che sabato avrà un sapore particolare. a sfidare i quartesi sarà la San Sebastiano Ussana, in un derby decisamente infuocato.

Da una parte la squadra di Serginho e soci che, reduci dalla battuta d'arresto in trasferta contro la Cures per 8-3, voglio conquistare la vittoria per cercare di mantenere un posto tra le prime della classe; dall'altra i biancocelesti, noni in classifica con 14 punti in saccoccia, che combatteranno col coltello tra i denti per cercare di risalire la china e abbandonare le piazze a rischio retrocessione.

E poi si sa, nel calcio i derby sono sempre partite a parte, senza esclusione di colpi. Lo sa bene il mister del Quartu, Massimo Diana, che guarda con ottimismo all’incontro di sabato: «Sarà una gara molto equilibrata e molto combattuta trattandosi di un derby, dove chi sbaglierà di meno avrà la meglio. Noi dovremo approcciare bene la partita e lottare su ogni palla come se fosse quella decisiva, anche perché loro ci concederanno pochissimo».

Lo stop rimediato contro la Cures la scorsa settimana non sembra aver destabilizzato l'ambiente rossobianco. Ma cosa non è andato nella gara contro una delle dirette concorrenti per la vetta? «Non siamo entrati in campo col giusto approccio alla partita. Il gol subito all'inizio ci ha costretto a rincorrere gli avversari per tutto il match - ha raccontato il tecnico Diana -. Abbiamo avuto qualche buona occasione ma non siamo stati bravi a concretizzare e, dopo il loro secondo gol, abbiamo accusato il colpo. Ho provato la carta del portiere di movimento, ma non siamo comunque riusciti a recuperare lo svantaggio».

I prossimi sette giorni per il Quartu saranno dunque impegnativi. Non solo, questo fine settimana ci sarà il derby casalingo contro la San Sebastiano, ma il prossimo weekend in trasferta sfiderà L’Elmas, altra sarda del girone. E come se non bastasse, in mezzo a due partite già di loro decisamente importanti, mercoledì 12 febbraio, la squadra di Diana farà il suo esordio storico nella Coppa Italia di categoria contro lo Spes Poggio Fidoni.

«Ci aspettano giornate molto importanti per il proseguimento del campionato che, sia a livello fisico sia a livello mentale, saranno molto dispendiose. La squadra sta bene, stiamo recuperando tutti i giocatori che nelle settimane precedenti hanno avuto dei problemi fisici. Sono sicuro che chi andrà in campo in queste tre partite darà il massimo per portare a casa più punti possibili nei derby e provare a passare il turno in Coppa», ha poi concluso l'allenatore dei quartesi.

Appuntamento quindi per sabato 8 febbraio, ore 16, al PalaBeethoven di Quartu Sant'Elena per Quartu-San Sebastiano Ussana.

