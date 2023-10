Si è chiuso oggi il quadro della terza giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, successi per Lanusei, Villamassargia e Cus Cagliari, formazioni che si portano a meno due dalla capolista Monastir, vittoriosa ieri contro il Guspini. Gli ogliastrini hanno battuto (3-0) in casa la Verde Isola. Vittoria (2-0) interna anche per il Villamassargia contro l’ostica Orrolese. Ad Arzana, il Cus ha superato (0-1) l’Idolo.

L’Atletico Cagliari ha vinto (1-3) in rimonta il derby col Calcio Pirri. Prima vittoria (2-1) per l’Arbus nel match col Tortolì. A Nuraminis, il Terralba ha piegato (0-3) la Gialeto.

Grande equilibrio nel girone B con cinque squadre al comando (Santa Giusta, Bonorva, Stintino, Ovodda e Sennori). Il Santa Giusta cade (2-1) a Sennori. Sconfitta (2-1) anche per il Bonorva a Ovodda. La Macomerese batte (2-1) l’Alghero che non riesce ad avere continuità. Le altre Lanteri-Coghinas 1-2, Luogosanto-Posada 1-2 e Tuttavista-Abbasanta 2-1.

