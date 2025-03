Nel Girone B di Promozione si è giocata per intero in anticipo la ventottesima giornata. La capolista Buddusò corsara (0-2) a Tonara. Per i primi della classe, a segno con Balde e Nicol, è la sesta vittoria di fila. Resta a -6 il Coghinas che piega (2-0) la Macomerese. L’Arzachena blocca (2-2) l’Usinese che scivola in terza posizione.

Continua il momento magico del Luogosanto che in casa affonda (3-0) il Siniscola. Il Bonorva frena (2-2) a Sassari con la Lanteri. L’Ovodda si allontana dalla zona playout battendo (3-1) il Tuttavista. Il Sennori, terzultimo, si avvicina alla zona playout grazie alla sorprendente vittoria (2-1) con l’Atletico Bono. Pareggio (2-2) tra Stintino e Bosa.

Nel Girone A, si è giocato l’anticipo Lanusei-Pirri. Gli ogliastrini, primi in classifica, battono (3-1) i rossoblù.

Domani si giocano Atletico Cagliari-Orrolese, Castiadas-Arborea, Guspini-Villamassargia, Idolo-Selargius, Sant’Elena-Tortolì, Terralba-Villacidrese, Tharros-Cus Cagliari e Uta-Atletico Masainas.

© Riproduzione riservata