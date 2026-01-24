È terminato in parità (1-1) il derby tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Atletico Cagliari, anticipo della quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione. Al Comunale “Bellavista” di Sinnai le due squadre si sono affrontate a viso aperto, offrendo una gara piacevole e ben giocata.

I padroni di casa hanno creato qualche occasioni in più con l'Atletico che si è ben difeso. Al gol del vantaggio firmato da Murgia per i padroni di casa ha risposto Pinna, ristabilendo l’equilibrio.

Domani, alle ore 15, si completa il quadro della giornata. Riflettori puntati sul big match tra Villacidrese e Terralba, rispettivamente prima e seconda in classifica. Il Guspini, che deve ancora recuperare la gara con il Vecchio Borgo Sant’Elia ed è appaiato al Terralba al secondo posto, farà visita al Selargius, quinta forza del campionato.

Il Castiadas sarà invece atteso al campo di Mulinu Becciu, a Cagliari, dal Pirri guidato da Davide Meloni. Completano il programma le sfide Arborea-Uta, Baunese-Tharros, Freccia Parte Montis-Jerzu, Samugheo-Ovodda e Tonara-Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata