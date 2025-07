A un mese dalla storica promozione conquistata a Mola di Bari nello spareggio contro Catania, l’Innovyou Sennori ha avviato ufficialmente le manovre in vista del debutto nel campionato di Serie B Interregionale.

I primi movimenti riguardano le uscite. Salutano il club cinque elementi del gruppo che ha centrato la promozione: Paolo Marreu, Alessandro Werlich, Federico Spano, Simone Piras e l’assistant coach Gianni Motzo.

Conferme invece in arrivo nei prossimi giorni, a partire da quella del tecnico Gabriele Piras, confermato sulla panchina biancoverde dopo aver guidato la squadra in una stagione memorabile. Dovrebbero rimanere anche alcune colonne portanti del roster, su tutte il capitano Enrico Merella e il pivot ceco Jiri Hubalek, ex Dinamo Sassari, pronto a mettere ancora la sua esperienza al servizio del gruppo.

La dirigenza è al lavoro per definire il resto della squadra, in attesa di conoscere la composizione del girone e il calendario ufficiale della nuova stagione.

© Riproduzione riservata