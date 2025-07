Viene da Budapest la seconda traniera della Dinamo Women: Julia Boros, è una guardia-ala di 23 anni, alta 178cm.

Boros è cresciuta cestisticamente nelle fila del KSC Szekszárd, uno dei club di riferimento del panorama ungherese.A 20 anni ha debuttato in Eurolega, mentre nelle ultime due stagioni ha partecipato all’Eurocup Women, chiudendo l’edizione passata a 10 punti 3 rimbalzi e 3 assist di media. Ancora più brillanti i numeri raccolti in campionato: 11,4 punti, 4,5 rimbalzi e quasi 3 assist in 29 minuti a partita.

Punto fermo delle nazionali giovanili ungheresi, Julia Boros ha partecipato agli Europei Under 20 del 2022 viaggiando a oltre 15 punti, 3 rimbalzi e 4 assist di media.

La neo giocatrice ha dichiarato: "Ho sempre desiderato mettermi alla prova all’estero, e credo la Dinamo possa rappresentare la scelta giusta. Anche la visione di gioco e l’approccio del coach Paolo Citrini mi hanno convinta. A livello personale l’obiettivo è dimostrare il mio valore e adattarmi rapidamente al livello di gioco del campionato italiano”.

