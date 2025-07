Comincia a delinearsi l’Arbus Calcio in vista della stagione 2025/2026 di Prima Categoria. La società granata riparte con entusiasmo e ambizione, affidando la guida tecnica a Stefano Pani, ex Selargius, che prende il posto di Virgilio Perra. Un passaggio di testimone significativo, considerando che Pani in passato è stato anche vice proprio di Perra, con cui condivide una visione di gioco solida e pragmatica.

Il primo acquisto è di quelli pesanti: si tratta del portiere Marco Aramu, classe 1997, reduce da un’ottima annata all’Atletico Cagliari. Estremo difensore di grande esperienza e affidabilità, Aramu ha ricevuto proposte anche da club di Eccellenza e Serie D, ma ha scelto di tornare a vestire la maglia granata, già indossata nella stagione 2020/2021.

Nel suo curriculum, oltre alle esperienze con Atletico Calcio e Atletico Cagliari, figurano piazze importanti come Arzachena (in Serie D), Samassi, Sant’Elena, Gonnosfanadiga, Castiadas e Quartu 2000, a testimonianza del suo valore e del suo vissuto nel calcio regionale.

L’Arbus è ambiziosa: l’obiettivo è il ritorno nell’élite del calcio sardo, una dimensione più consona alla storia di una società che in passato ha militato anche in Serie D (2001/2002). Con una guida tecnica rinnovata e colpi di mercato mirati, la squadra granata punta a recitare un ruolo da protagonista.

