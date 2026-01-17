La Dinamo Lab si rialza prontamente dalla sconfitta in volata contro Cantù e fa il colpaccio per 53-46 sul campo del Santo Stefano, quarta forza del campionato.I La squadra sassarese chiude il girone d'andata della Serie A di basket in carrozzina in vetta insieme a Cantù, ma risulta seconda proprio per la sconfitta nello scontro diretto. Ciò significa che in Coppa Italia la formazione di Foden se la vedrà contro Giulianova, mentre l'altra semifinale sarà tra Cantù e Santo Stefano.

Dopo un primo tempo equilibrato la Dinamo Lab ha disputato un terzo quarto intenso, scappando via grazie al break da 17-5. Migliore marcatore Esteche con 16 punti, doppia doppia per Mosler (12 punti e 11 rimbalzi) e ben 15 rimbalzi per il capitano Ghione. Da segnalare anche i 13 punti di Papi.

Colpaccio anche per l'Asinara Waves Porto Torres che ha sbancato il campo dell'Amicacci Giulianova per 61-52 grazie soprattutto all'ottimo secondo quarto (16-5): strepitoso Luszynski con 26 punti e 13 rimbalzi, ma doppia doppia pure per Choudry, 13 punti e 10 assist.

