Arriva una precisazione ufficiale in merito al meccanismo delle promozioni attraverso i play-off del Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2025/2026. Il chiarimento riguarda quanto precedentemente riportato a pagina 3 del documento allegato al Comunicato Ufficiale n° 24 del 26 settembre 2025.

Nel dettaglio, viene specificato che la gara tra la seconda e la quinta classificata non verrà disputata qualora, al termine del campionato, il distacco in classifica sia pari o superiore a 10 punti. In tale circostanza, la squadra classificata al secondo posto accederà direttamente al secondo turno dei play-off.

Non solo: viene ulteriormente chiarito che, qualora la differenza punti tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 10 punti al termine della stagione regolare, la seconda classificata sarà ammessa direttamente al terzo turno, ovvero alla finale. In questo caso, affronterà la vincente dei play-off dell’altro girone.

La precisazione contribuisce a definire con maggiore chiarezza i criteri di accesso alle fasi decisive dei play-off, introducendo un meccanismo che premia in modo significativo il rendimento delle squadre meglio posizionate in classifica al termine della stagione regolare.

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