Il Comitato regionale della Figc ha rinviato le gare della terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, gironi “A e B”, previste per mercoledì 21 gennaio.

«A seguito di bollettino meteo “Allerta rossa” da parte della Protezione Civile, viste le avverse condizioni meteo previste dalla giornata di lunedì 19 a mercoledì 21 gennaio 2026, il Consiglio direttivo del Comitato regionale - si legge nel comunicato – ha deliberato di rinviare le gare del campionato in oggetto previste per la giornata di mercoledì 21 gennaio a mercoledì 18 febbraio, alle ore 15».

