Promozione, sabato otto anticipiIl programma dell’undicesima giornata di campionato
Saranno otto gli anticipi dell’undicesima giornata del campionato di Promozione, in programma domani, a inaugurare un weekend particolarmente ricco.
La partita di maggior richiamo è senza dubbio il derby Villacidrese–Guspini, che prenderà il via alle 15 allo stadio di Villacidro. La formazione di Cristian Dessì arriverà da capolista, forte dei sette punti di vantaggio sui rivali. La Villacidrese proverà a riaprire i giochi, ma il Guspini vuole proseguire la sua corsa senza passi falsi.
In contemporanea, il Selargius farà visita al Tonara, una trasferta che si annuncia insidiosa. Al Bellavista di Sinnai, invece, il Vecchio Borgo Sant’Elia sarà chiamato a misurarsi con l’Arborea, reduce da un periodo particolarmente brillante.
Alle 16 toccherà al Samugheo, impegnato tra le mura amiche contro la Freccia Parte Montis, mentre l’ultimo anticipo di giornata vedrà di fronte, alle 18, Tharros e Ovodda.
Nel gruppo Nord la sfida di cartello è fissata per le 15: Macomerese–Usinese, confronto che mette di fronte la quarta contro la seconda della classe. L’Usinese, con un successo, potrebbe avvicinarsi a tre punti dalla capolista Alghero, attesa domenica dall’incrocio con l’Atletico Bono.
Sempre alle 15 scenderanno in campo Stintino–Li Punti, mentre alle 15.30 spazio a Ozierese–Bonorva.
Il resto del programma si completerà domenica.
Girone A (ore 15):
-
Terralba–Castiadas, big match di giornata
-
Atletico Cagliari–Cus Cagliari
-
Baunese–Uta
-
Pirri–Jerzu
Girone B (ore 15):
-
Alghero–Atletico Bono
-
Arzachena–Castelsardo
-
Bosa–Luogosanto
-
Coghinas–Campanedda
-
Thiesi–San Giorgio Perfugas
-
Tuttavista–Ghilarza