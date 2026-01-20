Il maltempo ferma anche il campionato di Promozione, e il turno infrasettimanale, valido per la 3ª giornata di ritorno e in programma domani, è stato rinviato al 18 febbraio.

Costretta a rimandare la trasferta sul campo del Li Punti, l’Arzachena tornerà a giocare in casa nel fine settimana contro l’Atletico Bono, penultimo nel girone B. E lo farà da sesta in classifica. Alla squadra di Mauro Ottaviani l’anticipo col Thiesi, vinto 3-2, ha fruttato un bel balzo avanti. All’appello per raggiungere la quota salvezza mancherebbero, secondo le stime, 7 punti, ma prima verrà raggiunto il traguardo meglio sarà.

Con questo proposito i biancoverdi prepareranno la sfida di domenica, che data l’indisponibilità del Biagio Pirina di Arzachena per il rifacimento del manto erboso andrà in scena allo stadio comunale Luigi Lacu di Luogosanto, con fischio d’inizio alle 15.

