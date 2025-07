Prosegue la costruzione degli organici delle formazioni oristanesi che nella prossima stagione prenderanno parte ai massimi tornei calcistici regionali. In Promozione, il Terralba Francesco Bellu continua comporre quella che sarà il gruppo a disposizione di mister Daniele Porcu.

Dopo l’annuncio dell’arrivo del portiere Lorenzo Manzato dalla Tharros, arrivano le conferme di Federico Poddesu, centrocampista, classe 1996, e Filippo Cherchi, anche lui centrocampista, del 2006. Entrambi sono reduci da una positiva annata in maglia terralbese. In Prima Categoria, invece, doppio colpo in casa Sanverese.

La compagine allenata da Simone Manca, infatti, potrà contare anche sull’apporto di Alessio Cuccu, classe 2007, difensore, e Nicola Obinu, anche lui del 2007, centrocampista. Cuccu e Obinu provengono dalla Tharros.

