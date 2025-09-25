Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. È il bilancio delle oristanesi impegnate nei tornei di Promozione di calcio regionale.

Nel girone A è arrivata la prima vittoria stagionale dell’Arborea che, tra le mura di casa, si impone per 3-0 contro un caparbio Ovodda (che ha chiuso la gara in 9). Padroni di casa avanti nel primo tempo con Szafran e un rigore segnato da Marco Atzeni. Nella ripresa la terza rete è del giovane Cillano (classe 2008), alla prima gioia personale nel torneo. Pareggio senza reti, invece, nel derby provinciale tra Samugheo e Terralba e per la Tharros sul campo del Calcio Pirri. Cade in casa la Freccia Parte Montis, per 2-3, contro l’Uta. Per gli ospiti, da segnalare la tripletta di Milia: la prima rete di testa sugli sviluppi di un corner, la seconda con un “missile” dai 25 metri in controbalzo che termina la sua corsa sotto l’incrocio e la terza con una punizione che non dà scampo al portiere mogorese. Per i padroni di casa a segno Mandis (bello il suo diagonale) e Loru (entrato nella ripresa).

Nel girone B doppia vittoria per Bosa e Ghilarza. I bosani si impongono per 3 a 0 contro il Thiesi (doppietta di Kaba). Per la compagine allenata da Tore Carboni è la seconda vittoria consecutiva. Con lo stesso punteggio, ma in trasferta sul campo del Campanedda, arriva la prima gioia stagionale del Ghilarza. In questo caso è una doppietta di Melis a trascinare l’undici allenato da Massimiliano Mura al successo.

© Riproduzione riservata