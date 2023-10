Buon avvio di stagione per la matricola Pirri nel campionato di Promozione. La squadra di Paolo Busanca è nelle primissime posizioni. «È la prima volta che la nostra società si affaccia in un torneo importante come la Promozione», esordisce il direttore sportivo, Stefano Siddi. «Tante di queste squadre hanno fatto la storia del calcio isolano. Siamo partiti bene», continua il diesse. «Nelle prime quattro gare abbiamo raccolto 7 punti. In tre incontri non abbiamo subito gol. Abbiamo un grande gruppo e l’obiettivo è quello di mantenere la categoria. Prima lo raggiungiamo e prima si potrà dare ulteriore spazio ai giovani del nostro vivaio come da programmi societari».

Negli ultimi cinque anni il Pirri ha vinto due campionati. Per Siddi sono ben tre (2018/2019 in Seconda Categoria con la Città di Selargius, 2019/2020 sempre in Seconda Categoria ma col Pirri e 2022/2023 in Prima Categoria col Pirri). «Una scalata», sottolinea, «quella con i rossoblù dalla Seconda categoria alla Promozione che ha ripagato il duro lavoro. Si cerca di non lasciare nulla al caso».

Il direttivo è formato da persone competenti come Luca Pilo, Bobo Mannai e Alessandro Casula. In panchina il duo Paolo Busanca e Marco Cogotti, tecnici preparati ed esperti. La società, che vuole ancora crescere, conta circa 600 tesserati tra prima squadra e settore giovanile. Domani il Pirri affronta il derby cagliaritano col Cus, altra squadra rivelazione del girone A della Promozione.

