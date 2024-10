Terminata in parità (2-2) Guspini-Uta, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. I padroni di casa per due volte in vantaggio sono stati raggiunti.

Gli altri incontri erano stati giocati il 9 ottobre: Lanteri-Usinese 1-4, Selargius-Atletico 1-1, Terralba-Ovodda 1-0, Tortolì-Lanusei 2-2, Tuttavista-Buddusò 1-3, Bonorva-Macomerese 3-1 e Luogosanto-Coghinas 1-2.

Le partite di ritorno si giocano il 23 ottobre.

POSTICIPO. Pareggio(1-1) anche nel match fra Tonara e Macomerese, valido per la sesta giornata di andata del campionato di Promozione, girone B. Per i rossoneri è il secondo punto stagione. Per gli ospiti il sesto.

