In campo anche le formazioni oristanesi nel turno infrasettimanale, valevole per la terza giornata di andata del campionato di calcio di Promozione.

Nel girone A, alle 16, in campo Freccia Parte Montis e Tharros. I mogoresi andranno alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Ovodda (4-0), ospitando Uta (ancora a quota 0 in classifica). Gli oristanesi, invece, andranno a far visita al Calcio Pirri con l’obiettivo di dare continuità ai risultati delle prime due giornate (1 vittoria e 1 pareggio per la giovane formazione allenata da tandem Frongia-Pinna). Un’ora dopo, alle 17, il Samugheo ospita il Terralba F. Bellu. Padroni di casa galvanizzati dalla vittoria in trasferta, per 2-3 contro l’Atletico Cagliari, mentre i terralbesi che domenica si sono imposti in un altro derby provinciale contro l'Arborea, sono a punteggio pieno in vetta alla classifica assieme ad altre tre squadre (Castiadas, Guspini e Cannonau Jerzu). Alle 18.30, chiude il quadro del girone A l’impegno dell’Arborea, al “Gino Neri”, con l’Ovodda. L’undici allenato da Nicola Battolu è ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, contro una squadra che 3 giorni fa si è imposta contro la Freccia Parte Montis.

Nel girone B, alle 17.30, il Ghilarza scenderà sul campo del Campanedda. L’obiettivo della formazione allenata da Massimiliano Mura è portare a casa i primi punti stagionali. Il Bosa, invece, alle 18, dopo la vittoria sul campo del Tuttavista (2-5), ospita il Thiesi.

© Riproduzione riservata