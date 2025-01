È iniziato il nuovo anno del calcio dilettantistico sardo, con le partite dell'ultima giornata di andata del Girone B di Promozione. Il Buddusò allunga ancora sulle inseguitrici. La capolista si aggiudica (3-1) il testa coda contro l’Abbasanta. Dopo 24’ si è portata in vantaggio di tre reti. A segno Scanu (al 17’ e al 24’) e Dem al 20’; per i rossoneri la rete della bandiera di Usai al 21’ della ripresa.

Nella partita di cartello di Usini, finisce in parità (3-3) tra Usinese e Bonorva. Per i padroni di casa reti di Tedde, Saba e Manca, per il Bonorva Meloni, Gutierrez e Fini. Giuseppe Meloni e compagni, ora a -6 dalla vetta, sono stati agganciati dal Coghinas, vittorioso (2-3) sul difficile campo dello Stintino. L’Usinese scivola in quarta posizione a sette lunghezze dal Buddusò. Un gradino dietro i rossoblù del bomber Saba, l’Atletico Bono che espugna (1-2) il campo del Castelsardo.

Con un risultato all’inglese (2-0) il Bosa piega il Lanteri Sassari. Tre punti preziosi per gli uomini di Tore Carboni. In coda, altra grande vittoria (2-1) per il lanciatissimo Tonara contro l’Ovodda. Cade (1-3) in casa la Macomerese col Tuttavista che aggancia in classifica gli stessi biancocelesti. Parità (1-1) tra Siniscola e Sennori.

Posticipata a lunedì, alle 15, Luogosanto-Arzachena.

