Ultime battute nel torneo di Promozione regionale di calcio. Nel weekend, infatti, è in programma la penultima giornata del campionato. Le oristanesi saranno grandi protagoniste di questo finale di stagione, sia per quanto riguarda le prime posizioni che per conquistare la salvezza.

Nel girone A la capolista Terralba F. Bellu cercherà il massimo risultato ospitando al “Remigio Corda” il Selargius. Terralbesi reduci dalla vittoria sul campo del Guspini (1-2), grazie alla quale Orrù e compagni hanno staccato proprio i guspinesi (ora al quarto posto con 5 punti da recuperare sulla testa, 75 punti il Terralba, 70 il Guspini), mantenuto 2 lunghezze di vantaggio sul Castiadas, secondo a 73, e 3 sulla Villacidrese, terzo a 72. Contro la formazione selargina, l’undici di Porcu, dunque, punta a conquistare i 3 punti per arrivare agli ultimi 90’ in prima posizione.

La vice-capolista Castiadas, invece, se la vedrà contro un’altra oristanese, la Freccia Parte Montis, che andrà alla ricerca della vittoria per mantenere vive le speranze playout (distanti 6 punti). Il Samugheo andrà a far visita alla Baunese, appaiata ai mogoresi in classifica (con 23 punti), e desiderosa di allungare anch’essa la stagione. La compagine allenata da Alberto Piras, già salva, punta a chiudere al meglio l’annata. Anticipo al pomeriggio, infine, per il derby tra Tharros e Arborea. Entrambe già fuori dai giochi (biancorossi si trovano in una tranquilla posizione di centro classifica e gialloblu al quinto posto), giocheranno senza particolari pressioni in una gara che promette un calcio gradevole e votato all’attacco. Calcio d’inizio alle 16.

Nel girone B, Bosa e Ghilarza affronteranno due sfide fondamentali per mantenere la categoria. I bosani, a quota 36 punti, affronteranno la Macomerese. L’obiettivo è fare punti per uscire dalla zona playout. Il Ghilarza, invece, è attualmente in terz’ultima posizione con 30 punti e 3 da recuperare dallo Stintino (che occupa l’ultima posizione che vale i playout), andrà a far visita all’Ozierese, terza forza del girone.

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