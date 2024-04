Basta un pareggio (1-1) al Monastir sul campo della Gialeto per festeggiare il ritorno in Eccellenza dopo una stagione e con ben sei giornate di anticipo. Un torneo dominato da parte della squadra di Marcello Angheleddu. Il Terralba batte (3-1) il Tortolì e conserva il terzo posto. Pareggio senza reti tra Cus Cagliari e Arbus. Il Pirri piega (3-0) il Selargius e balza in quinta posizione.

In coda, vittoria (3-0) preziosa dell’Atletico Cagliari contro la Verde Isola. Il Villamassargia supera (2-1) e batte il Lanusei che scivola in zona playout. Ad Arzana, l’Idolo affonda (4-1) il Gonnos. Conferma il buon momento l’Arborea che espugna (1-2) il campo del Guspini.

Nel girone B, la Nuorese s’impone (0-3) a Bonorva e si riprende la prima posizione. Non raggiunge i barbaricini l’Usinese battuta (3-0) dal Santa Giusta. Vittoria (1-4) esterna della Macomerese contro il Sennori. Le altre Lanteri-Fonni 2-1, Luogosanto-Tuttavista 3-0, Ovodda-Stintino 5-3 e Porto Torres-Abbasanta 0-1. Punti d’oro per la salvezza per Abbasanta, Ovodda e Santa Giusta.

© Riproduzione riservata