Promozione, marcatori: Sanna resta leader nel girone ABarboza domina nel girone B
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È sempre saldamente in testa alla classifica dei marcatori del girone A di Promozione l’attaccante della capolista Terralba, Andrea Sanna. L’ex Arzachena, dopo la 14esima giornata di ritorno, guida la graduatoria con 25 reti.
Alle sue spalle, a quota 19, Angelo Marci (Guspini) è stato raggiunto da Marco Gianoli della Tharros, protagonista con una doppietta nell’ultimo turno. A 16 gol si conferma l’attaccante del Vecchio Borgo Sant’Elia, Samuele Mastropietro. Sale invece a 14 reti Massimo Pibiri dell’Arborea, autore di una tripletta, che aggancia Roberto Cappai della Villacidrese.
Nel girone B non cambiano le primissime posizioni: in vetta resta Diego Barboza dell’Alghero con 32 gol, seguito da Domenico Saba (Bonorva) con 25 e da Gavino Molozzu con 20. Avanzano invece a quota 19 Alessio Virdis (Alghero) e Santiago Mateucci (Coghinas).
GIRONE A
25 RETI: Andrea Sanna (Terralba).
19 RETI: Angelo Marci (7 rig.) (Guspini); Marco Gianoli (Tharros).
16 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
14 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea); Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).
12 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Reginato (Selargius).
11 RETI: Ezequiel Cordoba (1 rig.) (Guspini).
10 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
9 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Matteo Atzei (Villacidrese).
8 RETI: Matheus Leite Mendes (3 rig.) (Baunese); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Edoardo Sedda (Ovodda); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020); Luca Muscas (Villacidrese).
GIRONE B
32 RETI: Diego Barboza (6 rig.) (Alghero).
25 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).
20 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).
19 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
17 RETI: Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese).
16 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 3, Macomerese 13); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto).
15 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Gonzalo Ferro (3 rig.) (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
14 RETI: Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo).
13 RETI: Victory Igene (2 rig.) (Usinese).
12 RETI: Samuele Pinna (Bonorva).
11 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).
10 RETI: Augusto Bonivardi (3 rig.) (Arzachena); Michele Chelo (Bonorva); Gabriele Nieddu (Ghilarza); Esteve Bola Molina (Luogosanto); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese); Ruben Figueiras (Thiesi).